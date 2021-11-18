Тбилиси, 18 ноября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Личный врач Михаила Саакашвили Николай Кипшидзе заявил, что бывший президент сегодня не принял необходимых ему лекарств, сообщает 18 ноября droni.ge.

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Кипишидзе сказал, что он прибыл в тбилисскую тюрьму № 18 для того, чтобы встретиться там с Саакашвили. Однако Кипшидзе, как и вчера, не пропустили в тюрьму. Кипшидзе намерен вместе с консилиумом врачей намерен всё-таки посетить Саакашвили и компетентно оценить состояние его здоровья. Личный врач Саакашвили заявил, что от адвокатов ему стало известно о том, что бывший президент сегодня отказался от приёма назначенных ему лекарств. По мнению Кипшидзе, отказ Саакашвили от приёма необходимых ему трёх медикаментов может привести к чрезвычайно опасным последствиям, тем более, что бывший президент сильно ослабел за последнее время.

Напомним, что Саакашвили согласился прекратить голодовку, но только при условии, что власти переведут его из тюрьмы в многопрофильную гражданскую клинику.