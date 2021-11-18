Москва, 18 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Напряжение, возникшее на Западе по поводу России, полезно сохранять — это в российских интересах. Об этом 18 ноября заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Kremlin.ru Сергей Лавров и Владимир Путин перед началом саммита «Группы двадцати»

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Отметив, что по поводу предупреждений из Москвы у стран Запада возникло «известное напряжение», Путин сказал, обращаясь к российским дипломатам:

«Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны».

Кроме того, сказал Путин, обращаясь к главе МИД России Сергею Лаврову, пора ставить вопрос о том, «чтобы добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении».