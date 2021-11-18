Москва, , 18:55 — REGNUM Опубликованная переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции показала суть саботажа, осуществляемого Киевом в отношении Минских договорённостей, заявил 18 ноября глава МИД РФ на расширенном заседании коллегии внешнеполитического ведомства страны.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

Лавров «Что касается опубликованной переписки, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса, не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении Минских договорённостей».

Глава МИД РФ пояснил, что Киев постоянно пытается «скорректировать» Минские соглашения — и, видимо, только для этого Украиной и инициируются встречи в «нормандском» формате на разных уровнях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в письме, которое 29 октября составил Лавров для министров иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана глава МИД РФ предлагает коллегам в рамках подготовки ко встрече в «нормандском» формате ознакомиться с предложениями Москвы по ситуации в Донбассе, прокомментировать их и заранее направить Киеву конкретные рекомендации.

Этот документ опубликован с целью опровергнуть различные заявления, главным образом, из Киева, о том, что Москва якобы старается избежать встречи «нормандской четвёрки».

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