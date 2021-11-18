Тирана, 18 ноября 2021, 18:54 — REGNUM Посол Албании в Лондоне опроверг сообщения британских СМИ о том, что нелегальные мигранты, проникшие в Британию через пролив Ла-Манш, будут отправлены в Албанию на временное поселение.
Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на The Independent.
Албанский посол Кирьяко Кирко заявил, что таких планов «не было» и «никогда не будет», потому что это «противоречило бы международному праву» и «полностью противоречило бы позиции страны».
«Это неправда, — добавил Кирко. — Это абсолютно, совершенно неприемлемо, нереально, полностью не соответствует действительности».
Такими словами он прокомментировал недавнее заявление министра юстиции Британии Доминика Рааба о том, что правительство надеется достичь соглашения об отправке нелегальных мигрантов в Албанию до рассмотрения их просьб о предоставлении убежища.
Напомним, ранее британская газета The Times сообщила, что правительство Британии пытается заключить соглашение с Албанией о временном размещении мигрантов, причём один из министров заявил, что шансы на это «выглядят неплохо».
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