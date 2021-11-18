Тирана, , 18:54 — REGNUM Посол Албании в Лондоне опроверг сообщения британских СМИ о том, что нелегальные мигранты, проникшие в Британию через пролив Ла-Манш, будут отправлены в Албанию на временное поселение.

Карта оккупированной Албании Пакко

Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на The Independent.

Албанский посол Кирьяко Кирко заявил, что таких планов «не было» и «никогда не будет», потому что это «противоречило бы международному праву» и «полностью противоречило бы позиции страны».

«Это неправда, — добавил Кирко. — Это абсолютно, совершенно неприемлемо, нереально, полностью не соответствует действительности».

Такими словами он прокомментировал недавнее заявление министра юстиции Британии Доминика Рааба о том, что правительство надеется достичь соглашения об отправке нелегальных мигрантов в Албанию до рассмотрения их просьб о предоставлении убежища.

Напомним, ранее британская газета The Times сообщила, что правительство Британии пытается заключить соглашение с Албанией о временном размещении мигрантов, причём один из министров заявил, что шансы на это «выглядят неплохо».

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