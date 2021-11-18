Москва, 18 ноября 2021, 21:04 — REGNUM Бороться с Русским миром и российским влиянием можно бесконечно долго, но для Украины это процесс саморазрушения. Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Русофобия
Русофобия
Mirtesen.ru

«Бороться с «зависимостью от российского влияния» можно бесконечно, о чём прекрасно свидетельствует политика нынешней Польши, — заявил эксперт.

«Правда, в случае с Украиной это может быть борьба до победного конца — конца своей государственности», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина покинула Русский мир.