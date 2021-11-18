Москва, 18 ноября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Бороться с Русским миром и российским влиянием можно бесконечно долго, но для Украины это процесс саморазрушения. Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Бороться с «зависимостью от российского влияния» можно бесконечно, о чём прекрасно свидетельствует политика нынешней Польши, — заявил эксперт.

«Правда, в случае с Украиной это может быть борьба до победного конца — конца своей государственности», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина покинула Русский мир.