Улан-Батор, 18 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Документ о долгосрочном развитии Монголии до 2050 года одобрило правительство страны, сообщает 18 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание News.mn.

Brücke-Osteuropa Дворец правительства Монголии

Кабинет министров Монголии одобрил документ «Видение до 2050 года — Долгосрочная политика развития Монголии», который определяет главной целью политики страны «увеличение среднего класса Монголии до 80% от общей численности населения к 2050 году».

В рамках этого программного документа указан ряд мер по достижению этой цели.

В частности, это организация системы финансирования и концессий по удовлетворению потребностей среднего класса, создание банка, а также поддержка финансовой деятельности по предоставлению ссуд и кредитов представителям среднего класса.

Функции развития среднего класса будут переданы Государственному банку Монголии, который обслуживает все слои общества.

По информации издания, Государственный банк Монголии уже разработал комплексный план действий по поддержке среднего класса на период 2021—2024 годов. Согласно этого плана, Государственный банк создаст бизнес-центры-инкубаторы для предоставления финансовых консультаций клиентам в 21 аймаке (районе) страны и в девяти районах столицы Монголии.