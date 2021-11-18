Майкоп, 18 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Дипломом правительства России за достижение наилучших показателей реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отмечена Республика Адыгея. Церемония награждения регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году состоялась в Москве 18 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Главе Адыгеи вручили диплом правительства РФ за достижения по нацпроекту

В этом году награды за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» получили 11 российских регионов, в том числе и Адыгея. Диплом и символичный дорожный каток главе Адыгеи Мурату Кумпилову вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин, а также заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Адыгее нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с опережением графика. План по ремонту автодорог на 2021 год выполнен досрочно, в регионе уже приступили к работам на объектах 2022 года. Планируется привести в нормативное состояние 54 объекта общей протяженностью 75,6 км, также ведется строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай со сроком реализации 2021−2023 годы. В 2021 году на мероприятия «дорожного» нацпроекта направили более 2 млрд рублей, в том числе более 1,6 млрд — средства федерального бюджета.