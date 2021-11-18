Сургутский район, Югра, , 18:39 — REGNUM В посёлке Солнечный Сургутского района ХМАО восстановят после сентябрьского пожара спортивный комплекс «Атлант». Об этом сообщает телекомпания «Югра».

Андрей Трубецкой Пресс-служба администрации Сургутского района

Отмечается, что огнём были повреждены кровля и фасад, пришла в негодность входная группа и часть помещений. По данным Госпожнадзора, здание спорткомплекса специально подожгли.

«Виновное лицо установлено. Делаем всё, чтобы привлечь его к ответственности. Большой объём — 450 квадратных метров фасада, 250 метров кровли, ну плюс ещё внутренние помещения. Пострадали кадровые документы, сейчас они восстанавливаются», — сообщил глава района Андрей Трубецкой.

На восстановление кровли и фасада из резервного фонда Сургутского района выделено девять миллионов рублей. Подрядчики обещают завершить ремонт в декабре.