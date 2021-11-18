Москва, 18 ноября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Украина вышла из сферы влияния России, но в западное сообщество она так и не вошла. Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Даниил Шишигин Жернова ветряной мельницы

«Что же касается политики, то выйти из сферы российского влияния у Украины уже получилось, причём давно и во многом по решению самой России», — заявил эксперт,

«Но вот войти на сколько-нибудь приемлемых условиях в западное сообщество не удаётся и, можно уже с уверенностью сказать, не получится», — отметил Неменский.

«Украина подвисла между жерновами России и Запада и постепенно самоуничтожается», — констатировал Неменский.