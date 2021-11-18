Москва, , 18:36 — REGNUM В комитете Госдумы по туризму обеспокоены окончанием срока моратория на обязательства туроператоров по приобретенным до пандемии турам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июле 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. В Ростуризме не исключают новых сроков исполнения туроператорами своих обязательств перед гражданами.

«Мы, безусловно, хотели бы, чтобы это постановление было рассмотрено, чтобы продлить мораторий на год, чтобы все-таки дать нашим туроператорам выплатить те долги, которые саккумулировались перед клиентами, либо предложить им взамен другой турпродукт, который бы удовлетворил клиента», — заявил глава комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

В противном случае, по словам парламентария, отечественную туротрасль «ожидает очередной неприятный удар».

"Сегодня многие туристические компании не в состоянии выполнить свои обязательства из-за того, что уже второй год полноценно эта сфера не работает», — привел он аргумент.

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