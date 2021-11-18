Владимир, 18 ноября 2021, 18:35 — REGNUM Во Владимирской области до 15 декабря смягчён ряд ковидных ограничений для общепита и индустрии развлечений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, врио губернатора Александр Авдеев внёс соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
Заведения общественного питания, ночные клубы, дискотеки и боулинг-клубы с 18 ноября по 15 декабря могут работать с 06:00 до 01:00 следующего дня. В оставшееся время они могут работать навынос и доставлять заказы.
Всё ещё запрещено проведение танцевальных программ, конкурсов и дискотек.