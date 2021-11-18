Владимир, , 18:35 — REGNUM Во Владимирской области до 15 декабря смягчён ряд ковидных ограничений для общепита и индустрии развлечений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, врио губернатора Александр Авдеев внёс соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»

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Заведения общественного питания, ночные клубы, дискотеки и боулинг-клубы с 18 ноября по 15 декабря могут работать с 06:00 до 01:00 следующего дня. В оставшееся время они могут работать навынос и доставлять заказы.

Всё ещё запрещено проведение танцевальных программ, конкурсов и дискотек.

«Несмотря на то, что мы продлили время работы общепита и индустрии развлечений, санитарно-эпидемиологические нормы должны строго соблюдаться. Мы видим, что бизнес-сообщество активно помогает в вакцинации жителей региона. К Новогодним праздникам нам необходимо подойти с высокими показателями по вакцинации. Введение QR-кодов не должно негативно сказаться на работе бизнеса. Обратная связь от деловых кругов говорит о том, что большинство жителей и гостей области спокойно относятся к просьбе предъявить QR-код. Отдельно отмечу, с начала этой недели все сотрудники областной администрации проходят на работу по QR-кодам», — прокомментировал изменения Александр Авдеев.