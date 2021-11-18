Переславль-Залесский, Ярославская область, , 18:48 — REGNUM В Переславле-Залесском хотят поставить памятник Петру I. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает «YarNews».

Визуализация памятника

Власти городского округа объявили тендер на разработку проекта памятника. Планируется, что монумент появится на берегу реки Трубеж, перед фасадом корпуса завода «ЛИТ». Приурочить открытие объекта намерены к 350-летию со дня рождения императора, которое будут праздновать 6 июня 2022 года.

Средства на разработку проекта — 2,5 млн рублей будут выделены из бюджета города. Завершение работы намечено на 28 февраля 2022 года.