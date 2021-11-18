Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Разработчики Twitter изменили маркировку фейковой информации в ленте. Об этом 18 ноября пишет издание «Афиша.Daily».

Twitter Rutwitter.com

Сервис помечает три вида постов с недостоверной информацией: твиты с отредактированными видео‑ и аудиозаписями в целях обмана, публикации с ложной информацией о выборах и их результатах, а также фейковые новости о пандемии. Теперь в левом углу у них появятся красные или оранжевые маркеры, а сами посты будут подсвечены красным цветом.

Отметки на фейковых новостях в Twitter

Ранее фейковые новости помечались значками фирменного цвета. Эксперты утверждали, что это не имеет нужного эффекта, так как твиты теряются в общей массе публикаций.

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