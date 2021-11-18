Вашингтон, 18 ноября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Разработчики Twitter изменили маркировку фейковой информации в ленте. Об этом 18 ноября пишет издание «Афиша.Daily».

Rutwitter.com Twitter

Сервис помечает три вида постов с недостоверной информацией: твиты с отредактированными видео‑ и аудиозаписями в целях обмана, публикации с ложной информацией о выборах и их результатах, а также фейковые новости о пандемии. Теперь в левом углу у них появятся красные или оранжевые маркеры, а сами посты будут подсвечены красным цветом.

Отметки на фейковых новостях в Twitter

Ранее фейковые новости помечались значками фирменного цвета. Эксперты утверждали, что это не имеет нужного эффекта, так как твиты теряются в общей массе публикаций.