Москва, 18 ноября 2021, 20:33 — REGNUM Украинизация порой приводит в отчаяние своих адептов из-за ограниченности и безуспешности. Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Украинский язык до сих пор не смог сформировать свою самостоятельную культурную сферу, он до сих пор остаётся явлением внутри Русского мира», — заявил эксперт.
«И, судя по нынешним тенденциям, так будет ещё очень долго», — отметил Неменский.
«Украинизация делает определённые успехи, но одновременно обнажается её ограниченность, что нередко вводит её пропагандистов в истеричное состояние», — пояснил политолог.
«Нет, никуда Украине из русского мира не деться», — заключил эксперт.