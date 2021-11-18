Москва, 18 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Украинизация порой приводит в отчаяние своих адептов из-за ограниченности и безуспешности. Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Украинский и Русский язык до государственного переворота

«Украинский язык до сих пор не смог сформировать свою самостоятельную культурную сферу, он до сих пор остаётся явлением внутри Русского мира», — заявил эксперт.

«И, судя по нынешним тенденциям, так будет ещё очень долго», — отметил Неменский.

«Украинизация делает определённые успехи, но одновременно обнажается её ограниченность, что нередко вводит её пропагандистов в истеричное состояние», — пояснил политолог.

«Нет, никуда Украине из русского мира не деться», — заключил эксперт.