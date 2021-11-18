Тула, , 19:23 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в разработке Стратегии строительной отрасли и ЖКХ, семинар-совещание на эту тему состоялся в Москве 18 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в разработке Стратегии строительной отрасли и ЖКХ Управление пресс-службы правительства Тульской области

Стратегия строительной отрасли и ЖКХ должна стать основным документом, определяющим приоритеты развития строительной отрасли. Она направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента РФ.

В проект стратегии включены инструменты, подобранные с учетом современных, высокотехнологичный решений, благодаря которым удастся повысить доступность качественного и комфортного жилья для граждан, а также упростить и сократить строительно-инвестиционный цикл в целом. Алексей Дюмин внес предложения по повышению доступности жилья и развитию индивидуального жилого строительства.

«Наша задача — динамичное развитие жилищного строительства с использованием всех возможностей и инструментов, предоставленных как федеральными органами власти, так и федеральными институтами развития», — сказал Алексей Дюмин.

Также на семинаре-совещании состоялась церемония вручения наград по итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Тульская область вошла в число 11 российских регионов, которые достигли самых лучших показателей. Диплом и памятную награду тульскому губернатору вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин и Марат Хуснуллин.