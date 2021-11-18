Москва, 18 ноября 2021, 20:31 — REGNUM Жители Украины живут в русскоязычном информационном пространстве. Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Если говорить о Русском мире как о глобальном информационном (а, значит, во многом и духовном) сообществе людей, которые постигают культуру через русский язык, то украинцам ещё очень далеко от выхода из него», — заявил эксперт.
«Можно посмотреть странички нынешних школьников в социальных сетях, и легко убедиться, что, даже при приоритетном использовании украинского языка, они остаются в русскоязычном культурно-информационном пространстве», — отметил Неменский.