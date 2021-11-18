Русе, Болгария, 18 ноября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Крупнейший аэропорт Северной Болгарии Шрыклево в городе Русе начнет принимать и отправлять внутренние авиарейсы в пределах республики в январе 2022 года. Об этом 18 ноября со ссылкой на министра экономики Болгарии Даниэлу Везиеву сообщила софийская газета «24 часа».

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«В течение ближайшего месяца в Русе окончательно сформируется соответствующая инфраструктура: к работе будет готова взлетно-посадочная полоса, завершится ремонт аэровокзала и создание крупного гостиничного комплекса, — сказала Везиева. — Мы надеемся, что гражданские рейсы Русе — София и София — Русе станут регулярными, а сам аэропорт Русе соединит Северную и Южную Болгарию».

Предполагается также, что к 2025 году указанная воздушная гавань станет принимать самолеты международных гражданских авиалиний.

Шрыклево был построен в 1967 году. В течение 30 лет он использовался в качестве авиабазы министерства обороны Народной Республики Болгария. В начале 2000-х территории структуры оказались на грани разрушения. Восстановление воздушной гавани началось в 2018 году при поддержке правительства Болгарии.