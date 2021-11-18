Москва, , 20:28 — REGNUM Не стоит ориентироваться на смысл, которые украинские националисты пытаются вложить в понятие «Русский мир». Об этом 18 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Полагаю, нам не стоит заимствовать специфически украинское понятие о Русском мире — всё-таки это наше понятие, и у нас оно употребляется иначе», — заявил эксперт.

Олег Неменский «Украинцы пытаются придавать ему политический — и даже геополитический — смысл, нечто вроде «сферы влияния России», воспринимаемой как «тюрьма народов».

«Но это воображаемая украинскими националистами реальность и всерьёз рассуждать, могут ли они из неё выйти, вряд ли можно. Наверное, трудно выйти из собственных фантазий, раз в них есть такая потребность», — заключил политолог.