Село Чёрный Яр, Астраханская область, 18 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Астраханской области вечером 17 ноября в селе Черный Яр произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Комиссара Савельева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Пожар

В результате пожара погибли двое детей — 2019 и 2020 года рождения. Пострадали дети 2018 и 2021 года рождения и их мать 1997 года рождения. Ещё двое детей переохлаждение, стоя на улице. Всех пострадавших госпитализировали.

Енотаевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области проводит процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.