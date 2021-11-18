Москва, , 18:27 — REGNUM Если рост цен на продовольствие вызван плохим урожаем и рыночной конъюнктурой, то становится непонятно, зачем Банк России повышает ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал опасения ЦБ РФ по поводу очередного скачка цен на продовольствие в 2022 году.

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«Шокирующий рост цен на продовольствие в период высоких темпов восстановительного роста российской экономики был хотя бы объясним и не фатален, а чем можно будет объяснить резкий рост цен на продовольствие в условиях потенциального роста ВВП России в 2022 году около 2%? — поинтересовался Ордов. — Да, плохим урожаем и плохой рыночной конъюнктурой. Но если это так, то с какими «ветряными мельницами» бьется сейчас ЦБ РФ, обещая нам продолжение повышения ключевой ставки?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов раскритиковал ЦБ РФ за политику, которая препятствует росту заработных плат.

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