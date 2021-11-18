18 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Россия проводит ракетные испытания на спутниках, а Китай построил макеты американских авианосцев для стрельбы по мишеням. Является ли это угрозами для США — сейчас, когда их противники чувствуют слабость США и Запада? Тему обсуждает Сет Францман в газете Jerusalem Post.

Климент Александров, , 19:43 — REGNUM Вашингтон в замешательстве: Россия провела то, что США называют «опасным и безответственным» ракетным испытанием. США заявляют, что испытание поставило под угрозу экипаж Международной космической станции (МКС).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем Х. И. Саттон из USNI News отметил, что, «согласно спутниковым фотографиям, в отдаленной китайской пустыне была обнаружена вторая предполагаемая ракетная цель в форме авианосца США». Носитель выглядит как цель для ракет. «Цель авианосца находится примерно в 300 милях от предполагаемой большей дальности полета ракеты в пустыне Такла-Макан, — сообщило агентство USNI News 14 ноября. — Эти два объекта имеют схожие характеристики и выровнены на карте с перевозчиками, обращенными в одном направлении — как в колонне. Как и первая, эта новая цель имеет те же размеры, что и авианосец ВМС США».

Китай также строит новые авианосцы, один из которых может быть спущен на воду уже в следующем году. США, похоже, каждую неделю реагируют на новые сообщения об угрозах такого рода, будь то гиперзвуковые ракеты или ракеты, уничтожающие носители, или угрозы космосу и глобальной роли Америки.

Есть и другие угрозы. США и западные союзники говорят о защите Украины от России. Они также вовлечены в потенциальное столкновение с Белоруссией. И в то же время президент США Джо Байден предупреждает Китай не предпринимать действий против Тайваня.

Список кризисов растет, и США дали понять, что хотят перейти от двадцатилетней глобальной войны с терроризмом к противостоянию «близким» противникам, таким как Россия и Китай. Но Россия и Китай наблюдали, как США выводят войска из Афганистана и снова и снова подвергаются давлению в других местах. Турция, например, заставила США уйти из части Сирии и даже атаковала своих партнеров на местах, а США хранили молчание.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

Может ли Вашингтон одновременно справиться со всеми этими возникающими проблемами? Похоже, он был удивлен достижениями китайских гиперзвуковых ракет. Истории о том, что Китай использует макеты американских кораблей для стрельбы по мишеням, а Россия уничтожает спутник, — все это, похоже, является потенциальными новыми вызовами для США.

В то время как Америка обладает самыми совершенными военными технологиями, такими как F-35, она, как правило, медлительна в закупках и годами почивала на лаврах. В разработке находится новое оружие, и США хотят инвестировать в свой военно-морской флот, но на авиасалонах, таких как Дубай, как правило, такие страны, как Россия, привлекают к себе внимание, как совсем недавно с их новым военным самолетом «Шах и мат». Действительно ли эти самолеты так хороши, как говорят создатели, неясно, но иногда важно восприятие, а восприятие заключается в том, что Америке бросают вызов повсюду.

Такое с США уже бывало раньше. В 1970 году президент Ричард Никсон сказал в своей речи: «Если, когда всё рухнет, самая могущественная нация в мире, Соединенные Штаты Америки, будет вести себя как жалкий, беспомощный гигант, силы тоталитаризма и анархии будут угрожать свободным нациям и свободным институтам во всем мире».

Сегодня это кажется более верным, чем когда-либо. На новой обложке «Атлантик» написано: «Плохие парни побеждают». В важной статье Энн Эпплбаум пишет следующее: «Если ХХ век был историей медленной, неравномерной борьбы, закончившейся победой либеральной демократии над другими идеологиями — коммунизмом, фашизмом, яростным национализмом, — то XXI век до сих пор является историей обратного».

Статуя Свободы (сс) William Warby

Действительно, авторитаристы повсюду выступают в поход. Турция депортировала сирийских беженцев из-за видеороликов на «Тик Ток» и подавила все инакомыслие. Когда на главу НАТО Йенса Столтенберга давили, спрашивая, почему Турция является членом НАТО, когда она превратилась в тоталитарный режим, он пытался ответить, но ответы были пустыми. Анкара больше не поддерживает ни одну из ценностей, которые НАТО было призвано защищать. Анкара работает с Россией и Китаем, а также с Ираном. Все диктатуры работают вместе. Венесуэла и Белоруссия являются ключевыми партнерами Турции, Ирана и России.

Все эти страны чувствуют слабость США и Запада. Но они знают, что США по-прежнему сильны, когда дело доходит до военных технологий, а также когда речь заходит о сети союзников США, будь то сеть «Пять глаз» или другие группировки. Авторитаристы, напротив, только начинают сотрудничать на таких форумах, как Шанхайская организация сотрудничества.

В то время как некоторые крайне правые режимы, такие как режим Имрана Хана в Пакистане, утверждают, что многополярный мир важен, заменяя гегемонию США, достичь этого сложно, когда страны вроде Пакистана едва управляют своими собственными границами. Но альянс авторитаристов добивается успехов. Эти достижения в области гиперзвуковых ракет и в космосе начнут подрывать роль США.

Имран Хан Kremlin.ru

Очевидно, что, хотя США потратили 20 лет на борьбу с экстремистами, в основном это закончилось выводом войск и возвращением Афганистана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Им приходится сотрудничать с авторитарными правительствами государств типа Катара, а также с группами в Ираке, которые близки к Ирану. Тем временем противники США, которые не участвовали в этих «бесконечных войнах», наращивали свои арсеналы, а также продавали влияние по всему миру. Китай продвигался в Африку и Южную Америку, Россия распространяла свой вес, а также Турция и Иран.

В то время как испытание спутника и корабли-мишени в китайской пустыне являются всего лишь символами, заголовки показывают, что США постоянно пытаются переключить свое внимание с таких мест, как Украина, на Тайвань. Могут ли они защитить и то и другое? Время покажет.