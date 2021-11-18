Ташкент, , 18:26 — REGNUM Председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана Акмалхужа Юсупович Мавлонов, сообщает 18 ноября пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики.

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«Кандидатура Мавлонова одобрена на заседании нижней палаты 18 ноября», — говорится в сообщении.

До этого назначения Акмалхужа Мавлонов трудился на должности заместителя генпрокурора республики.

Предыдущий глава ГТК Муротжон Азимов назначен исполняющим обязанности хокима (губернатора) Кашкадарьинской области Узбекистана.

Акмалхужа Мавлонов родился в 1975 году, в 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт.

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