Ташкент, 18 ноября 2021, 18:26 — REGNUM Председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана Акмалхужа Юсупович Мавлонов, сообщает 18 ноября пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики.
«Кандидатура Мавлонова одобрена на заседании нижней палаты 18 ноября», — говорится в сообщении.
До этого назначения Акмалхужа Мавлонов трудился на должности заместителя генпрокурора республики.
Предыдущий глава ГТК Муротжон Азимов назначен исполняющим обязанности хокима (губернатора) Кашкадарьинской области Узбекистана.
Акмалхужа Мавлонов родился в 1975 году, в 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт.
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