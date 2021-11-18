Великий Устюг, Вологодская область, , 18:25 — REGNUM На вотчине Деда Мороза сегодня, в день его рождения, зажгли первую в России новогоднюю ёлку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Дед Мороз и дети Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР

«День рождения Деда Мороза мы считаем началом зимнего туристского сезона, во время которого стартуем с новогодними проектами и начинаем празднование всех новогодних мероприятий, — рассказал начальник Департамента культуры и туризма региона Владимир Осиповский. — В Вологодской области с этого момента мы начинаем активную подготовку к нашему проекту «Вологда — новогодняя столица Русского Севера». Также планируем запустить проект «Настоящий вологодский Новый год».

На Вотчине прошла фотопрогулка по известным мультфильмам, сказочные экскурсионные и игровые программы. Гости участвовали в многочисленных забавах. На главной сцене состоялся настоящий мультфейерверк — выступление героев киностудии «Союзмультфильм».

Добавим, что все новогодние мероприятия в Вологодской области проходят в условиях ограничений: обязательно наличие QR-кода при посещениях учреждений культуры, использование средств защиты, социальное дистанцирование. Большая часть мероприятий проводится на свежем воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы между Москвой и Великим Устюгом будет курсировать скорый поезд «Мороз-экспресс» — добраться до вотчины Деда Мороза из столицы можно будет за 18 часов.