В России зажгли первую новогоднюю ёлку
Великий Устюг, Вологодская область, 18 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. На вотчине Деда Мороза сегодня, в день его рождения, зажгли первую в России новогоднюю ёлку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.
На Вотчине прошла фотопрогулка по известным мультфильмам, сказочные экскурсионные и игровые программы. Гости участвовали в многочисленных забавах. На главной сцене состоялся настоящий мультфейерверк — выступление героев киностудии «Союзмультфильм».
Добавим, что все новогодние мероприятия в Вологодской области проходят в условиях ограничений: обязательно наличие QR-кода при посещениях учреждений культуры, использование средств защиты, социальное дистанцирование. Большая часть мероприятий проводится на свежем воздухе.
Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы между Москвой и Великим Устюгом будет курсировать скорый поезд «Мороз-экспресс» — добраться до вотчины Деда Мороза из столицы можно будет за 18 часов.