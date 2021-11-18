Москва, 18 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В РФ так и не удалось развить собственный финансовый рынок в необходимых размерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Похоже, что Банк России делает почти все, чтобы исключить риск роста заработных плат и доходов населения, ужесточая денежно-кредитную политику в России, — сказал Ордов. — В начале 2000-х годов был относительно длительный период, когда бизнес и банки предпочитали финансироваться за рубежом. Сегодня наступают очень схожие времена, но только наши компании там никто не ждет, а собственный финансовый рынок мы так и не смогли развить в необходимых размерах».

Напомним, что ранее стало известно, что Банк России не исключает роста цен на продовольствие в 2022 году.