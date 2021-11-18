Москва, 18 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В РФ настроение у большинства граждан — пессимистичное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что большая часть жителей РФ ждет подорожания доллара и евро в 2022 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Граждане уже четко знают, что, если в стране наблюдается слабая экономическая ситуация, то и рубль в скором времени еще больше упадет в цене, — сказал Головченко. — Сейчас, по их мнению, экономика России не растет: инфляция увеличивается, цены на товары и услуги поднимаются с космической скоростью, в отличие от зарплат. Соответственно, и настроение у большей части населения пессимистичное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко дал прогноз о том, стоит ли ждать укрепления рубля в 2022 году.