Москва, 18 ноября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. К 2022 году рубль однозначно вырастет в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При отсутствии геополитических напряжений и стабильности цен на сырье существенного ослабления рубля ближайшее время не произойдет, — предположил он. — Более того, ЦБ и Минфин скупают доллар миллиардами ради девальвации нашей валюты. К 2022 году такие тренды ослабнут, и рубль однозначно возрастет в цене. Конечно, с учетом специфики российской экономики рано или поздно девальвация рубля произойдет. Мы увидим цену доллара в 100 рублей. Это вопрос времени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко объяснил, почему жители РФ ждут подорожания евро и доллара.