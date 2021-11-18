Москва, , 18:19 — REGNUM Рубль стал валютой, которая регулярно слабеет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные, согласно которым почти 40% жителей РФ ждут подорожания доллара и евро в 2022 году.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ожидание роста цен на доллар демонстрирует очевидное настроение граждан. Ни для кого не секрет, что рубль — валюта, которая регулярно слабеет. Все потому, что дыры в бюджете нашей страны, как правило, устраняются не за счет грамотного управления экономикой, а с помощью девальвации российской валюты. Так, если казну нужно пополнить на триллион рублей, запускают его очередную девальвацию и покрывают нехватающую сумму», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября рубль снова начал терять позиции.

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