Берлин, , 18:17 — REGNUM Введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», вероятно, произойдёт в апреле — мае 2022 года, передаёт 18 ноября «Здезда».

«Северный поток — 2» Nord-stream2.com

Уточняется, что соответствующая информация получена от представителей бундестага.

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Напомним, в Германии приостановили сертификацию СП-2, объяснив это необходимостью привести работу этого газопровода на территории страны в соответствие с германским законодательством.

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