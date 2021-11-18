Берлин, 18 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», вероятно, произойдёт в апреле — мае 2022 года, передаёт 18 ноября «Здезда».

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Уточняется, что соответствующая информация получена от представителей бундестага.

Читайте также:Немецкий регулятор объяснил остановку сертификации СП-2

Напомним, в Германии приостановили сертификацию СП-2, объяснив это необходимостью привести работу этого газопровода на территории страны в соответствие с германским законодательством.