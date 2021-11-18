Тамбов, , 18:15 — REGNUM В Тамбовской области 18 ноября подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 930 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 52 тыс. 141 пациент, в том числе 177 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 1291 человек. 12 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.