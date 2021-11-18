Владимир, , 18:13 — REGNUM Во Владимирской области 18 ноября подтверждено 324 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в области были зарегистрированы 68 тыс. 650 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 53 тыс. 571 пациент, в том числе 79 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2364 человека. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.