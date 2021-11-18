Вена, , 20:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Австрии вызвало на разговор посла Хорватии в этой стране Даниела Глунчича после того, как президент Хорватии Зоран Миланович сравнил с фашизмом обязательный локдаун для непривитых граждан Австрии. Об этом 17 ноября сообщили хорватские СМИ.

Флаг Австрии

«Сравнение мер против пандемии коронавируса с фашизмом неприемлемо. Наша задача — защитить людей в Австрии. Мы это выполняем», — говорится в сообщении МИД Австрии, которое процитировал хорватский портал INDEX.

Напомним, что ранее Миланович прокомментировал решение австрийских властей ввести локдаун для непривитых граждан. Хорватский лидер назвал это «фашизмом» и «беснованием».