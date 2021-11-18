Тбилиси, , 20:17 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил о том, что бывший президент в тюрьме упал и потерял сознание, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Миша шёл на встречу с адвокатами, ему пришлось подняться наверх, он поскользнулся и упал. Через несколько минут его спустили на носилках… он лежал на носилках… Ему было очень тяжело, когда мы встретились… Мы ему открыли глаза руками», — заявил Басилая.

Следует отметить, что адвокат Саакашвили находился в чрезвычайном нервном состоянии, и поэтому его интервью СМИ было крайне сумбурным.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили в тюрьме объявил голодовку протеста