Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Югре осуждён калининградец за убийство гражданина Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Следствием и судом установлено, что 17 февраля 2019 года между 57-летним жителем Калининградской области и 52-летним гражданином Киргизии во время распития спиртного в жилом вагончике на территории производственной базы города Нижневартовска произошёл конфликт на почве ревности к их общей возлюбленной. В ходе выяснения отношений калининградец нанёс несколько колотых ранений в область груди и шеи потерпевшего, от которых тот скончался на месте. Подсудимый сбросил тело убитого в яму уличного туалета, одежду и вещи потерпевшего сжёг, а знакомым сообщил, что тот уехал. И сам скрылся вместе с женщиной, ставшей предметом спора.

Тело убитого гражданина Киргизии было обнаружено через месяц. Подсудимый был задержан в Омской области, куда переехал вместе с возлюбленной

В ходе следствия и судебного рассмотрения подсудимый заявил, что убитый сам набросился на него с ножом, а он лишь оборонялся. Это послужило основанием для его оправдания судом в 2020 году. Но прокуратура опротестовала приговор и калининградец при повторном рассмотрении уголовного дела был признан виновным в убийстве. Его приговорили к восьми года и десяти месяцам заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.