Москва, , 17:56 — REGNUM Ситуация в Афганистане диктует необходимости дополнительных мер по обеспечению безопасности на южных рубежах России. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава государства отметил, что при контактах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно активнее задействовать «московский формат» консультаций, а также консультаций расширенной тройки с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана для установления в стране гражданского мира, порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности.

«Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам — государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе. В таком ключе надо действовать и дальше, предпринимая меры для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов», — сказал Путин.