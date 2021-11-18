Ташкент, 18 ноября 2021, 17:57 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не только главная сила в Афганистане, но и часть афганского общества, они никогда не организовывали террористических атак за пределами национальных границ.
Об этом 18 ноября заявил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС».
Он сказал журналистам, что «у вас много вопросов, но нет никаких предложений о том, что делать (в Афганистане)».
Он сказал, что прекрасно понимает, как нелегко преодолеть психологические барьеры.
Читайте ранее в этом сюжете: Камилов: войну невоенными средствами в Афганистане нужно остановить