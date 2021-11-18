* Талибы — запрещённая в России организация

Ташкент, 18 ноября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не только главная сила в Афганистане, но и часть афганского общества, они никогда не организовывали террористических атак за пределами национальных границ.

Rferl.org Абдулазиз Камилов

Об этом 18 ноября заявил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС».

Камилов "Вы не можете привести ни одного примера террористической атаки, организованной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральной Азии, Европе, США, Южной Азии или где-то еще».

Он сказал журналистам, что «у вас много вопросов, но нет никаких предложений о том, что делать (в Афганистане)».

ИА REGNUM) учитываем реальность. А за последние двадцать лет, да и в целом за последние сорок лет великие державы не могли решить ситуацию в Афганистане». Камилов «И поэтому мы (в Узбекистане — прим.) учитываем реальность. А за последние двадцать лет, да и в целом за последние сорок лет великие державы не могли решить ситуацию в Афганистане».

Он сказал, что прекрасно понимает, как нелегко преодолеть психологические барьеры.