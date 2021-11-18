Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM В Ростовской области растут темпы решения вопросов обманутых дольщиков. С начала 2021 года ключи от квартир получили 2 158 пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Новостройка Пресс-служба правительства Ростовской области

«На протяжении двух предыдущих лет мы передавали пострадавшим дольщикам по 1000 квартир, в этом году, а он еще не закончился, уже вдвое больше», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Если в декабре 2020 года в Ростовской области в списке долгостроев насчитывалось 94 здания, то число проблемных объектов уже удалось сократить до 72. В течение 2021 года планировалось передать квартиры 2 425 жителям Ростовской области и ввести в эксплуатацию 40 жилых зданий. Если следовать заданному курсу, то решить проблему обманутых дольщиков в Ростовской области можно до конца 2023 года.

«С учётом набранных в этом году темпов решения проблемы у нас есть все шансы навести порядок в этой сфере раньше обозначенного срока. Главное, не допустить новых долгостроев на территории области, обеспечить нашим жителям комфортную и безопасную среду», — пояснил донской губернатор.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 3 525 обманутых дольщиков.

Возобновить строительство проблемных домов удаётся во многом благодаря финансовой поддержке из областного бюджета. Субсидии предоставляются объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности (65% и более). Так, например, субсидии получили два жилищно-строительных кооператива — «Менделеевский» и «Благодатный», благодаря чему будут введены в эксплуатацию долгострои в Аксае и Ростове-на-Дону. Ключи от квартир получат 627 обманутых дольщиков.

За счёт действующих в Ростовской области мер поддержки удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков в шахтёрских территориях — Новошахтинске и Шахтах.

Всего с 2017 года жилищно-строительным кооперативам в Ростовской области предоставлены субсидии областного бюджета на завершение строительства 21 многоквартирного дома. Объем финансирования составил 3,7 млрд рублей. На 2021−2022 годы на решение вопроса было выделено 1,9 млрд рублей.

По словам экспертов, Ростовская область выходит в лидеры среди российских регионов по решению проблем обманутых дольщиков наряду с Москвой, Тюменской и Ярославской областями.