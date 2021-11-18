Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Пользователей социальных сетей удивила появившаяся 18 ноября в Петербурге новая лунная секция на светофорах. ИА REGNUM изучило мнения людей на этот счет.

Напомним, что новая секция светофора позволяет транспортным в средствам передвигаться по проезжей части одновременно с пешеходами, при этом последние имеют преимущество на дороге. Введение новой секции вызвало удивление и неоднозначную реакцию автомобилистов. Корреспондент ИА REGNUM собрал самые яркие комментарии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена):

Константин В. поделился своими впечатлении при первом случае встречи с таким светофором: «Очень сильно отвлекло и ввело в некий ступор первый раз».

Множество пользователей не поддержало введение нового светофора. Комментаторы считают, что введением секции нельзя добиться соблюдения правил на проезжей части, поскольку всегда есть и будут люди, которые не пропускают пешеходов.

Вот что по этому поводу думает Юрий Б.: «Проблема не решена, деньги потрачены. Реальное решение — разведение во времени пешеходов и водителей. Аккуратный водитель и так пропустит пешеходов, а «лётчикам» на эту секцию плевать».

Среди пользователей нашлись и те, кто положительно отнесся к вводимым мерам. «Не плохая идея. Но вот почему у нас всегда — придумали такую напоминалку, поставили, а люди всё равно в этом находят негатив? С практической точки зрения — это безопасность и пешеходов, и водителей — чтобы они были внимательней», — считает Михаил Н.

Отметим, что по данным опроса одного из сообществ социальной сети «ВКонтакте» 48% (337 человек) проголосовавших не видели это нововведение, 32% (225 человек) — видели, но им не понравилось, 17% (118 человек) — видели, и эта мера им понравилось. Остальные писали свой ответ в комментариях.

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