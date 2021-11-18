Берлин, , 17:53 — REGNUM Утверждение премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера о том, что Германия переживает «пандемию невакцинированных», не соответствует действительности, заявил немецкий профессор-вирусолог и экс-руководитель вирусологического института Charité Детлев Крюгер.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 18 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на газету Bild.

Детлев Крюгер не согласен с тем, что в Германии якобы происходит «пандемия невакцинированных». По его мнению, в стране происходит как «пандемия невакцинированных», так и «пандемия вакцинированных», так как и привитые от коронавируса люди передают вирус и заболевают.

Крюгер подчеркнул, что сам он является сторонником вакцинации, особенно пожилых граждан и людей, имеющих сопутствующие заболевания. Более того, вирусолог считает необходимой повторную вакцинацию в группах риска.

Такими группами он считает прежде всего стариков и людей с сопутствующими заболеваниями.

«Что касается остальных, то я задаюсь вопросом, не найдет ли вакцина лучшее применение в других странах, где вакцинация практически не проводилась», — отметил Детлев Крюгер.

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