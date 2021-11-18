Астрахань, , 17:52 — REGNUM В Астраханской области 18 ноября подтверждено 259 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 71 тыс. 172 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1379 человек.

За весь период 2122 человека скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.