Ярославль, 18 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Мэр Ярославля высказался по поводу акции с его фотографией в яме на улице Красноборская. Ответ глава города опубликовал в своём телеграм-канале.

Яма в Ярославле

«Уже писал, но для пассажиров бронепоезда могу повторить еще раз. Невозможно за три года исправить то, что десятилетиями не ремонтировалось и не обслуживалось должным образом. От моих фотографий в ямах больше денег в городском бюджете не станет. Если бы это как-то могло помочь, я бы сам ходил и расставлял их», — сказал Владимир Волков.

Волков заявил, что в Ярославле «рекордные темпы строительства и ремонта дорог», а пристыдить его таким образом не удастся.

«Мне не стыдно, потому что я делаю максимум возможного для развития дорожной сети. Помогут ли мои фотографии в ямах исправлению ситуации? Нет. Но раз уж у кого-то много свободного времени и ему скучно, то я не против — расставляйте. Тут недавно одна представительница прекрасного пола написала в интернете, что я очень красивый. Может, хоть женщин-водителей порадуете», — написал Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конструкция с фото Владимира Волкова появилась на Красноборской 18 ноября. Будет ли яма заасфальтирована, мэр не сообщил.