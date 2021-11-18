Ташкент, , 17:48 — REGNUM Войну, которая фактически продолжается в Афганистане невоенными средствами, нужно остановить, заявил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС».

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов Defense.gov

"Здесь я имею в виду замораживание активов, устойчивой гуманитарной помощи и задержки с ее оказанием, подталкивая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к проведению политики самоизоляции», — цитирует Камилова 18 ноября пресс-служба МИД Узбекистана.

По его словам, важно признать нынешнюю реальность и новый баланс сил в Афганистане, а также «нельзя перекладывать бремя афганской проблемы на плечи стран региона и, особенно, ближайших соседей».

Камилов «Также крайне важно предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане. Необходимо разморозить афганские активы в иностранных банках и восстановить транзакции».

Он указал, что «в то же время, мы должны четко обозначить, что признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависит от определенных условий: создание правительства на основе широкого представительства всех групп, обеспечение фундаментальных прав человека, проведение политики добрососедства, борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью».

Камилов «Мы должны оказывать всестороннюю помощь в экономическом развитии Афганистана. Также, необходимо всячески поощрять положительные шаги, предпринимаемые «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): открытие школ для девочек, предоставление права женщинам работать в государственных учреждениях и так далее».

Министр подчеркнул, что в настоящее время есть такие шаги, которые предприняло новое временное правительство.

Камилов «Поэтому, уважаемые дамы и господа, это очень четкая и открытая позиция Узбекистана относительно того, что должно быть предпринято международным сообществом, в том числе Европейским союзом, в отношении Афганистана».

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