Камилов: войну невоенными средствами в Афганистане нужно остановить
Ташкент, 18 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Войну, которая фактически продолжается в Афганистане невоенными средствами, нужно остановить, заявил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС».
"Здесь я имею в виду замораживание активов, устойчивой гуманитарной помощи и задержки с ее оказанием, подталкивая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к проведению политики самоизоляции», — цитирует Камилова 18 ноября пресс-служба МИД Узбекистана.
По его словам, важно признать нынешнюю реальность и новый баланс сил в Афганистане, а также «нельзя перекладывать бремя афганской проблемы на плечи стран региона и, особенно, ближайших соседей».
Он указал, что «в то же время, мы должны четко обозначить, что признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависит от определенных условий: создание правительства на основе широкого представительства всех групп, обеспечение фундаментальных прав человека, проведение политики добрососедства, борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью».
Министр подчеркнул, что в настоящее время есть такие шаги, которые предприняло новое временное правительство.