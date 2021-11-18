Ташкент, 18 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Войну, которая фактически продолжается в Афганистане невоенными средствами, нужно остановить, заявил журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС».

Defense.gov Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

"Здесь я имею в виду замораживание активов, устойчивой гуманитарной помощи и задержки с ее оказанием, подталкивая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к проведению политики самоизоляции», — цитирует Камилова 18 ноября пресс-служба МИД Узбекистана.

По его словам, важно признать нынешнюю реальность и новый баланс сил в Афганистане, а также «нельзя перекладывать бремя афганской проблемы на плечи стран региона и, особенно, ближайших соседей».

Камилов «Также крайне важно предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане. Необходимо разморозить афганские активы в иностранных банках и восстановить транзакции».

Он указал, что «в то же время, мы должны четко обозначить, что признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависит от определенных условий: создание правительства на основе широкого представительства всех групп, обеспечение фундаментальных прав человека, проведение политики добрососедства, борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью».

Камилов «Мы должны оказывать всестороннюю помощь в экономическом развитии Афганистана. Также, необходимо всячески поощрять положительные шаги, предпринимаемые «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): открытие школ для девочек, предоставление права женщинам работать в государственных учреждениях и так далее».

Министр подчеркнул, что в настоящее время есть такие шаги, которые предприняло новое временное правительство.