Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил помочь скульптору, который живёт в подвале расселённого дома без воды и электричества. Об этом он написал в соцсетях.

Пожилые люди

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Речь идёт о пожилом человеке Геннадии Попове. Вместе с ним остались и его работы. Мужчину уже временно приютили в кризисном отделении социального центра «Малахит». Там его обеспечат бесплатным горячим питанием, обувью, одеждой, а соцработники восстановят документы, если потребуются, и будут искать контакты родственников.

«А потом, после оформления всех бумаг, его переведут в пансионат, где он будет всегда под присмотром. Там же выделят специальное помещение для скульптур. Будет постоянная экспозиция», — пообещал чиновник.