Москва, , 17:43 — REGNUM Западные страны забывают обязательства в гуманитарной сфере. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нельзя не видеть, что западные страны используют также миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», — сказал Путин.

Он призвал посмотреть на действие силовиков на границе с Белоруссией.

«Первое, что приходит в голову — ну детей жалко просто. Маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолёты летают, сирены включают», — заявил глава государства.

Он напомнил, что в 2014 году руководство Польши заявляло о невозможности применения силы органами правопорядка на Украине по отношению к населению в дни майдана.

«А сами что делают?» — спросил Владимир Путин.